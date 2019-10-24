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Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт

Сьогодні 12:50 263 0
На момент завершення контракту шведу буде 39,5 роки
Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт
#Іграгімович, #Наполі

Джерело - football.ua.

Наполі готове запропонувати шведському нападнику Златану Ібрагімовичу контракт на півтора роки.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Неаполі Златан зможе заробити в сумі 6 млн євро - його зарплата складе 4 млн євро за сезон. Зараз він отримує близько 6,5 млн євро за сезон в Лос-Анджелес Гелаксі, але його контракт з американцями закінчується в кінці грудня.

Ібрагімович проведе ще як мінімум один матч за Гелаксі - в півфіналі конференції проти кращої команди регулярного чемпіонату - ФК Лос-Анджелес. Гра відбудеться 25 жовтня.

У 57 матчах за Лос-Анджелес Гелаксі Ібрагімович відзначився 52 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.

Нагадаємо, лідер Інтера вилетів до кінця сезону.

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