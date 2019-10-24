Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт

Джерело - football.ua.
Наполі готове запропонувати шведському нападнику Златану Ібрагімовичу контракт на півтора роки.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
У Неаполі Златан зможе заробити в сумі 6 млн євро - його зарплата складе 4 млн євро за сезон. Зараз він отримує близько 6,5 млн євро за сезон в Лос-Анджелес Гелаксі, але його контракт з американцями закінчується в кінці грудня.
Ібрагімович проведе ще як мінімум один матч за Гелаксі - в півфіналі конференції проти кращої команди регулярного чемпіонату - ФК Лос-Анджелес. Гра відбудеться 25 жовтня.
У 57 матчах за Лос-Анджелес Гелаксі Ібрагімович відзначився 52 забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.
Нагадаємо, лідер Інтера вилетів до кінця сезону.