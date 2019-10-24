Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт

На момент завершення контракту шведу буде 39,5 роки

Наполі готове запропонувати шведському нападнику Златану Ібрагімовичу контракт на півтора роки.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Неаполі Златан зможе заробити в сумі 6 млн євро - його зарплата складе 4 млн євро за сезон. Зараз він отримує близько 6,5 млн євро за сезон в Лос-Анджелес Гелаксі, але його контракт з американцями закінчується в кінці грудня.

Ібрагімович проведе ще як мінімум один матч за Гелаксі - в півфіналі конференції проти кращої команди регулярного чемпіонату - ФК Лос-Анджелес. Гра відбудеться 25 жовтня.

У 57 матчах за Лос-Анджелес Гелаксі Ібрагімович відзначився 52 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.

Нагадаємо, лідер Інтера вилетів до кінця сезону.