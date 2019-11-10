Шахтар - Динамо: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі склади на матч 14 туру УПЛ Шахтар - Динамо.
Актуально: Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс
Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Марлос, Дентінью, Борячук
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Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв – Караваєв, Циганков, Шапаренко, Вербич – Жерсон
Запасні: Нещерет, Кадар, Буяльський, Де Пена, Гармаш, Соль, Бєсєдін