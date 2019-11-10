Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі чемпіонату України відбудеться суперматч Шахтар - Динамо.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Головний редактор Чемпіона намагається визначити головні інтриги чергового українського Класіко:

1. Шанс Динамо повернутися в чемпіонську гонку

Підопічні Михайличенка відстають на 10 очок у турнірній таблиці УПЛ. Поразка, і навіть нічия зроблять надії Динамо на чемпіонство примарними.

2. Можливість для Луїша Каштру відвести від себе шквал критики

Останнім часом на головного тренера Шахтаря обрушився шквал критики. Усе частіше чути заяви фахівців і вболівальників, що цей Шахтар - найслабший за останні 15 років. Переважно це стосується виступів команди в Лізі чемпіонів, але гра з Динамо чудовий шанс для португальського коуча отримати лояльність футбольної спільноти. Хоча б на час...

3. Неприємна серія Динамо

Кияни не можуть виграти в гірників у чемпіонаті України впродовж 4 матчів: 2 поразки та 2 нічиї.

4. Переможна серія Шахтаря

Шахтар не програє в чемпіонатах України в 42 матчах поспіль: 36 перемог і 6 нічиїх. На власному полі: +20 =5

5. Суха серія гірників

Футболісти Шахтаря залишають свої ворота в матчах чемпіонату України сухими протягом 544 хвилин. Востаннє гірники пропускали від Зорі 14 вересня.

6. Ювілейні перемоги

Шахтар може здобути 590-ту перемогу в Чемпіонатах. Динамівці можуть відсвяткувати 280-ту гостьову вікторію в УПЛ.