Оболонь Бровар вирвала перемогу у Черкащини у 17 турі Першої ліги

Черкащина наближається до антирекорду ліги

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі Першої ліги Черкащина приймала київську Оболонь Бровар.

У першому таймі матчу кияни відкрили рахунок - Олександр Батальський реалізував пенальті. У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок. Кияни у компенсовані хвилини вирвали перемогу.

Антирекорд сезону за кількістю матчів без перемог у Першій лізі належить Кременю – їх у пасиві кременчужан було і залишилось 13. Черкащина не виграє 12 ігор поспіль.

Чемпіонат України - Перша ліга

17 тур, 10 листопада

Черкащина - Оболонь Бровар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Батальський (пен), 1:1 - 69 Сторчоус, 1:2 - 90+3 Коломієць

Нагадаємо, Кремінь розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги.

Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1.