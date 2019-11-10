Оболонь Бровар вирвала перемогу у Черкащини у 17 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі Першої ліги Черкащина приймала київську Оболонь Бровар.
У першому таймі матчу кияни відкрили рахунок - Олександр Батальський реалізував пенальті. У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок. Кияни у компенсовані хвилини вирвали перемогу.
Антирекорд сезону за кількістю матчів без перемог у Першій лізі належить Кременю – їх у пасиві кременчужан було і залишилось 13. Черкащина не виграє 12 ігор поспіль.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 10 листопада
Черкащина - Оболонь Бровар 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Батальський (пен), 1:1 - 69 Сторчоус, 1:2 - 90+3 Коломієць
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