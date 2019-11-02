Кремінь розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги

Агробізнес зазнав нищівної поразки

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі Першої ліги Кремінь вдома приймав Агробізнес.

Кремінь нарешті повернувся на рідний стадіон, на якому завершилися ремонтні роботи. І на радість рідних вболівальників Козьбан вивів вперед господарів на 36-ій хвилині. У другому таймі Козьбан подвоїв рахунок. На 62-ій хвилині гості залишилися у меншості. Далі господарі забили ще два м'ячі.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 тур, 2 листопада

Кремінь - Агробізнес 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Козьбан, 2:0 - 55 Козьбан, 3:0 - 71 Зозуля, 4:0 - 86 Козьбан

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