Матчі Євро-2020 покажуть телеканали Футбол

Джерело - Чемпіон.
Євро-2020, який з 12-го червня по 12-е липня відбудеться в 12 містах Європи, в повному обсязі буде показаний на телеканалах Футбол.
Про це розповів директор телеканалів Олександр Денисов.
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"Футболу в 2020 році стане більше. Телеканали Футбол покажуть весь Євро-2020. Ми щасливі, для нас це третій Євро поспіль", - сказав Денисов в програмі "Auto гол!".
Відзначимо, що раніше була інформація про те, що в лютому відбудеться запуск нового телеканалу Футбол 3.
Збірна України достроково завоювала путівку на Євро-2020, вийшовши на турнір з першого місця в групі.
Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті.