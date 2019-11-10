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Матчі Євро-2020 покажуть телеканали Футбол

Сьогодні 15:23 236 0
Матчі Євро-2020 покажуть телеканали Футбол

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020, який з 12-го червня по 12-е липня відбудеться в 12 містах Європи, в повному обсязі буде показаний на телеканалах Футбол.

Про це розповів директор телеканалів Олександр Денисов.

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"Футболу в 2020 році стане більше. Телеканали Футбол покажуть весь Євро-2020. Ми щасливі, для нас це третій Євро поспіль", - сказав Денисов в програмі "Auto гол!".

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що в лютому відбудеться запуск нового телеканалу Футбол 3.

Збірна України достроково завоювала путівку на Євро-2020, вийшовши на турнір з першого місця в групі.

Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

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