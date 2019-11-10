Денисов розповів, у скільки обходиться трансляція матчу

Трансляція матчу рівня Україна - Португалія обходиться в 12-15 тисяч доларів

Про це сказав Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

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"Якщо приїжджає техніка (близько 20 камер, що знімають трансляцію, 7-8 камер, які знімають студії до і після матчу) на стадіон, то ціна варіюється від 12 000 до 15 000 доларів. До того ж долучається багато персоналу.

Але є один нюанс: щоб цю техніку пустили на стадіон, потрібно віддати 3-4 Porsche Panamera Hybrid", - сказав Денисов