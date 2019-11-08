Медіа Група Україна запустить телеканал Футбол 3

Холдинг Медіа Групи Україна у січні запустить третій футбольний телеканал під назвою Футбол 3.

Про це директор департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформи Олександр Ремезовський заявив Телекритиці.

"Ми прийняли рішення по запуску третього спортивного каналу. Цей телеканал буде називатися Футбол 3. Він з'явиться у вас в січні. І ще одна хороша новина - ми буде продавати цей телеканал в ОТТ. Про контентному наповненні ми повідомимо пізніше - програмна сітка зараз в розробці.

З 2020 року телеканали Футбол 1/2 будуть доступні тільки на цифрових майданчиках. Що робити тим, у кого виключно аналогова мережа? Ми зараз над цим рішенням думаємо. У нас є думки як з цим працювати", - сказав Ремезовський.