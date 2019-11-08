Гоффенгайм вирвав перемогу у Кельна в 11 турі Бундесліги

Неймовірна перемога Гоффенгайма на останніх хвилинах матчу

Джерело - Чемпіон.

Кельн не зміг втримати перемогу у матчі із Гоффенгаймом в рамках 10 туру німецької Бундесліги.

Госопдарі першими відкрили рахунок, коли нападник Джон Кордоба завдав сильного удару із-за меж штрафного майданчика.

Однак Гоффенгайм зміг відігратися на початку другого тайму, гол після передачі Руді забив Саргіс Адамян. А вже у доданий час гості заробили пенальті, яке впевнено реалізував Юрген Локадія.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

8 листопада, 11 тур

Кельн – Гоффенгайм 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Кордоба, 1:1 – 48 Адамян, 1:2 – 90+7 Локадія

Нагадаємо, Баварія на виїзді програла Айнтрахту (1:5) в 10-му турі Бундесліги. Це був 500-й матч Мюллера за Баварію