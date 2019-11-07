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КДК визначив покарання для Шепелєва

Сьогодні 20:00 341 0
Володимир Шепелєв зможе зіграти із Шахтарем в УПЛ
КДК визначив покарання для Шепелєва
#Шепелєв, #Динамо, #Шахтар

Джерело - УАФ.

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв отримав один матч дискваліфікації за червону карту у грі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Про це повідомляє УАФ.

Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу вирішив відсторонити Шепелєва на один матч плюс два матчі умовно.

Відзначимо, що один матч дискваліфікації гравець відбув у матчі проти ФК Львів, тому 10-го листопада він зможе зіграти в матчі УПЛ із Шахтарем.

Раніше, КДК відсторонив півзахисника Шахтаря на три матчі.

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