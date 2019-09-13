Олександр Глєб вказав на переваги лондонського Арсеналу у порівнянні із іншими клубами.

Про це розповів сам екс-гравець.

"Спочатку Ліверпуль зробив пропозицію, а потім Арсенал. Мені мій менеджер говорить: "Венгер хоче з тобою зустрітися". Він прилетів, у Франкфурті ми зустрілися. Арсен справив на мене сильне враження, я зрозумів, що хочу в Арсенал. Коли туди приїхав, там інший світ, все набагато швидше, вони більш технічні. Умови божевільні, по базі павичі гуляють. Я був в шоці, на все це дивився з відкритим ротом.

У Венгера така філософія, що для сім'ї роблять все, щоб ти думав тільки про футбол. У Арсенала є своє таксі, наприклад, дружині треба кудись, просто подзвонив, машинка приїхала, відвезла куди треба. Барселона у порівнянні з Арсеналом просто відпочиває. АПЛ — це просто топ, як вони вболівають, як вони кайфують, ці стадіони забиті. Вони просто психи, для них футбол — це все", — розповів Глєб.