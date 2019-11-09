Фінал Ліги чемпіонів може відбутися у США

Фінал Ліги чемпіонів вперше може відбутися не в Європі

В УЄФА розглядають можливість організації фіналу Ліги чемпіонів на іншому континенті.

Про це повідомляє Morning Consult.

Фаворитом наразі є Метлайф Стедіум, який знаходиться в штаті Нью-Джерсі.

На даній арені проводяться ігри регулярного чемпіонату США з американського футболу. Також в 2016-му році на цьому стадіоні був зіграний фінал Кубка Південної Америки, в якому Чилі обіграла Аргентину.

Наразі переговори знаходяться на початковій стадії. Якщо сторони досягнуть повної згоди, то перший фінал Ліги чемпіонів за межами Європи може відбутися у 2024 році.

Раніше, Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна.