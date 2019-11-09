Фінал Ліги чемпіонів може відбутися у США

Джерело - terrikon.com.
В УЄФА розглядають можливість організації фіналу Ліги чемпіонів на іншому континенті.
Про це повідомляє Morning Consult.
Фаворитом наразі є Метлайф Стедіум, який знаходиться в штаті Нью-Джерсі.
На даній арені проводяться ігри регулярного чемпіонату США з американського футболу. Також в 2016-му році на цьому стадіоні був зіграний фінал Кубка Південної Америки, в якому Чилі обіграла Аргентину.
Наразі переговори знаходяться на початковій стадії. Якщо сторони досягнуть повної згоди, то перший фінал Ліги чемпіонів за межами Європи може відбутися у 2024 році.
Раніше, Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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