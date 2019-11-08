Джерело - УАФ.
Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Нічия Шахтаря у Лізі чемпіонів, а також мирові Олександрії та Динамо у Лізі Європи дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 3 очки.
Про це повідомляє УАФ.
Наразі в активі Шахтаря 8 пунктів, Динамо має 5,5, Зоря — 4, Олександрія — 3, Маріуполь — 0,5. У підсумку на рахунку українських клубів наразі 21 очко, або 4,2 бала.
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА:
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Сума
|Кл
|1
|Іспанія
|23.928
|20.142
|19.714
|19.571
|8.785
|92.140
|7/7
|2
|Англія
|14.250
|14.928
|20.071
|22.642
|9.285
|81.176
|7/7
|3
|Німеччина
|16.428
|14.571
|9.857
|15.214
|7.714
|63.784
|7/7
|4
|Італія
|11.500
|14.250
|17.333
|12.642
|6.071
|61.796
|6/7
|5
|Франція
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|5.666
|53.248
|5/6
|6
|Португалія
|10.500
|8.083
|9.666
|10.900
|6.700
|45.849
|5/5
|7
|Росія
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|3.500
|44.383
|4/6
|8
|Бельгія
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|6.000
|36.300
|4/5
|9
|Нідерланди
|5.750
|9.100
|2.900
|8.600
|7.800
|34.150
|4/5
|10
|Україна
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|4.200
|33.100
|3/5
|11
|Туреччина
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|3.200
|31.800
|4/5
|12
|Aвстрія
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|3.600
|30.725
|3/5
|13
|Чехія
|7.300
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|27.300
|1/5
|14
|Данія
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|2.875
|27.000
|1/4
|15
|Кіпр
|3.000
|5.500
|7.000
|6.125
|4.125
|25.750
|1/4
Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна.