Наступний матч Наполі зіграє без Аллана

Бразильський півзахисник Аллан не потрапив в заявку Наполі на матч 12-го туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравець був одним з лідерів заколоту проти президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса, який збирався на тиждень закрити команду на базі клубу після нічиї з Зальцбургом у Лізі чемпіонів.

Аллану, як і багатьом іншим, ідея президента не припала до вподоби. У відповідь бразилець був тимчасово виключений з першої команди.

Нагадаємо, Наполі буде судитися із власними гравцями.

Раніше, Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу із Зальцбургом.