Джерело - ua-football.com.
Бразильський півзахисник Аллан не потрапив в заявку Наполі на матч 12-го туру Серії А проти Дженоа.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Гравець був одним з лідерів заколоту проти президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса, який збирався на тиждень закрити команду на базі клубу після нічиї з Зальцбургом у Лізі чемпіонів.
Аллану, як і багатьом іншим, ідея президента не припала до вподоби. У відповідь бразилець був тимчасово виключений з першої команди.
Нагадаємо, Наполі буде судитися із власними гравцями.
Раніше, Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу із Зальцбургом.