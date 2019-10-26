Заключний у 2019 році збір стартує 11 листопада

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у двох найближчих матчах національної команди - товариському проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та кваліфікаційному до Євро-2020 проти Сербії (17 листопада, Белград).

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Вальядолід, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі - Динамо Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі - Шахтар Донецьк), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі - Шахтар Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі - Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Шахов (Лечче, Італія), Мар’ян Швед (Селтик, Шотландія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк).

Синьо-жовті розпочнуть свій заключний у 2019 році збір 11 листопада в Києві.

Раніше, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, опублікували зарплати чиновників УАФ. Маркевич заробляє 729 тисяч гривень на місяць.