Джерело - ua-football.com.
Ліверпуль наразі є найсильнішою футбольною командою світу.
Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
"Прямо зараз Ліверпуль - найсильніша команда в світі. Нас чекає 90 хвилин гри, і ми будемо слідувати плану.
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Я не знаю, попереду ще багато матчів, ми хочемо битися до останнього в неділю і у всіх іграх, які нас чекають, - розповів Гвардіола.
Раніше, Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграв внічию з Аталантою (1:1).