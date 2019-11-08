Хосеп Гвардіола прокоментував наступний матч із Ліверпулем

Ліверпуль наразі є найсильнішою футбольною командою світу.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Прямо зараз Ліверпуль - найсильніша команда в світі. Нас чекає 90 хвилин гри, і ми будемо слідувати плану.

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Я не знаю, попереду ще багато матчів, ми хочемо битися до останнього в неділю і у всіх іграх, які нас чекають, - розповів Гвардіола.

Раніше, Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграв внічию з Аталантою (1:1).