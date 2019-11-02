Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі

Джерело - UA-футбол.
Найважливішим відділом у футбольному клубі є скаутський.
Про це наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю The Guardian.
"Найважливіший відділ в футбольному клубі - скаутський. Він набагато важливіший за тренерський штаб і гравців.
Коли Чікі Бегірістайн і інші роблять хороший вибір, 80% роботи вже зроблено. Коли ні, ти витрачаєш багато часу і енергії, намагаючись все налагодити. Такі у мене відчуття", - сказав Гвардіола.
Минулої трансферне вікно "містяни" підсилилися за допомогою Родрі (70 млн євро), Жоау Канселу (обмін на Данило, орієнтовно 65 млн) і Анхеліньо (12 млн).
Нагадаємо, Мілан не цікавиться Тайсоном.
Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана хоче бачити біля керма клубу Гвардіолу.