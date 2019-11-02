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Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі

Сьогодні 14:31 195 0
Тренер захваті від скаутського відділу Ман Сіті
Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі
#Ман Сіті, #Гвардіола

Джерело - UA-футбол.

Найважливішим  відділом у футбольному клубі є скаутський.

Про це наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Найважливіший відділ в футбольному клубі - скаутський. Він набагато важливіший за тренерський штаб і гравців.

Коли Чікі Бегірістайн і інші роблять хороший вибір, 80% роботи вже зроблено. Коли ні, ти витрачаєш багато часу і енергії, намагаючись все налагодити. Такі у мене відчуття", - сказав Гвардіола.

Минулої трансферне вікно "містяни" підсилилися за допомогою Родрі (70 млн євро), Жоау Канселу (обмін на Данило, орієнтовно 65 млн) і Анхеліньо (12 млн).

Нагадаємо, Мілан не цікавиться Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана хоче бачити біля керма клубу Гвардіолу.

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