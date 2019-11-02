Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі

Найважливішим відділом у футбольному клубі є скаутський.

Про це наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Найважливіший відділ в футбольному клубі - скаутський. Він набагато важливіший за тренерський штаб і гравців.

Коли Чікі Бегірістайн і інші роблять хороший вибір, 80% роботи вже зроблено. Коли ні, ти витрачаєш багато часу і енергії, намагаючись все налагодити. Такі у мене відчуття", - сказав Гвардіола.