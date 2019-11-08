Гвардіола готовий попрацювати у чемпіонаті Італії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола готовий отримати роботу у чемпіонаті Італії.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Чому б і ні. Було приємно грати там, під керівництвом великого Карло Маццоне (колишній тренер Брешії, за яку виступав Гвардіола).

Я чудово провів час, і я люблю цю країну, але зараз мені добре в Англії, це відмінний чемпіонат. Але, можливо, так, я не такий вже й старий", - зазначив Гвардіола.