Гвардіола готовий попрацювати у чемпіонаті Італії

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола готовий отримати роботу у чемпіонаті Італії.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Чому б і ні. Було приємно грати там, під керівництвом великого Карло Маццоне (колишній тренер Брешії, за яку виступав Гвардіола).
Я чудово провів час, і я люблю цю країну, але зараз мені добре в Англії, це відмінний чемпіонат. Але, можливо, так, я не такий вже й старий", - зазначив Гвардіола.
Раніше, Гвардіола вказав хто виконує найважливішу роботу у футболі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграв внічию з Аталантою (1:1).