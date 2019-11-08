Красніков залишає Динамо

Красніков попросив звільнити його

Джерело - Чемпіон.

Віце-президент київського Динамо з питань трансферної політики футболістів Євген Красніков залишає свою посаду.

Про це повідомив ведучий аналітичної програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Відбулася зустріч Краснікова та Ігоря Суркіса. Відносини між Євгеном та президентом Динамо цілком робочі, але погляди на розвиток клубу – не збігаються.

Красніков попросив звільнити його із займаної посади та відпустити на вільні хліба. Проте, остаточного та офіційного рішення ще немає – буде ще одна зустріч, де визначиться доля віце-президента киян з питань трансферів.

Раніше, Шабанов вказав на відмінність Михайличенка від Хацкевича.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар.