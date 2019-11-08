 Красніков залишає Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
Вчора 23:51 2005
Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 09:39 1374
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:34 1569
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
Вчора 21:46 1418
Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було
Вчора 21:45 15741
Вернидуб очолив солігорський Шахтар
Вчора 18:02 1427 1
Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію
Вчора 17:17 1661
Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
Вчора 16:14 1452
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Вчора 10:41 1765
Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи
Вчора 08:55 351
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:54 Бокс Атлас: Я пишаюся Гвоздиком, він знову стане чемпіоном 11
13:35 Баскетбол Капітан збірної України - найрезультативніша в Євролізі 116
13:15 Футбол Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника 122
12:58 Футбол Вербич: Радий, що забив своїй колишній команді 134
12:41 Футбол Бєсєдін: Копенгаген б'є м'яч вперед - це і вся їхня гра 142
12:27 Інше Игровой клуб Золотой кубок — играем, не выходя из дома 115
12:24 Футбол Красніков залишає Динамо 564 1
12:10 Баскетбол Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА 124
11:56 Футбол Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом 332
11:42 Теніс Світоліна вперше у кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці 293
11:26 Футбол Ібрагімович повернеться до Мілана 390
11:10 Футбол Вернидуб: У Шахтарі є все для здобуття чемпіонства 353
10:52 Футбол Олександрія - Сент-Етьєн 2:2. Огляд матчу 773
10:39 Футбол Нападник Олександрії: Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться 481
10:26 Хокей Вашингтон здолав Флориду, Колорадо розгромило Нешвілл. Результати матчів НХЛ 166
10:10 Футбол Пюель: Нам потрібно вдома перемагати Гент 207
09:56 Теніс Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру у Лас-Вегасі 187
09:39 Футбол Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи 1374
09:25 Теніс Завацька перемогла у другому колі турніру в Лас-Вегасі 222
09:10 Футбол Шаран: Боротьба триває, адже Вольфсбург програв 390
08:55 Футбол Вербич: Ми не задоволені одним здобутим очком 409
08:40 Футбол Задерака: Я швидко прийняв рішення 816
08:26 Футбол Вольфсбург - Гент 1:3. Огляд матчу 823
08:08 Футбол Головко: Гол у ворота Динамо не повинні були зараховувати 3149
00:17 Блог Фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки 2795

Красніков залишає Динамо

Сьогодні 12:24 564 1
Красніков попросив звільнити його
Красніков залишає Динамо
#Красніков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Віце-президент київського Динамо з питань трансферної політики футболістів Євген Красніков залишає свою посаду.

Про це повідомив ведучий аналітичної програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Відбулася зустріч Краснікова та Ігоря Суркіса. Відносини між Євгеном та президентом Динамо цілком робочі, але погляди на розвиток клубу – не збігаються.

Красніков попросив звільнити його із займаної посади та відпустити на вільні хліба. Проте, остаточного та офіційного рішення ще немає – буде ще одна зустріч, де визначиться доля віце-президента киян з питань трансферів.

Раніше, Шабанов вказав на відмінність Михайличенка від Хацкевича.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар.

Коментарі ()