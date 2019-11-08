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Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом

Сьогодні 11:56 334 0
Захисник міг перейти до Зорі
Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом
#Вернидуб, #Шабанов

Джерело - sport.ua.

Артем Шабанов з Олімпіка міг перейти не до Динамо, а луганської Зорі.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю журналу Футбол.

"Йшов до завершення 2017-й. Півроку контракту з Олімпіком. Зоря проявляє інтерес. Обговорили умови, вдарили по руках. Я ще у відпустці. Підпис під контрактом повинен поставити після повернення. І тут під час відпочинку дзвонить Олександр Миколайович Хацкевич. Запитує, чи хочу я в Динамо (Київ). Звісно, хочу! Незручно перед Зорею вийшло.

Чи Вернидуб потім на мене не ображався? У мене не було можливості з ним поспілкуватися. Хочу вибачитися перед ним. Але знаєте, київське Динамо не щороку запрошує. Такий шанс може бути раз в житті", - зазначив Шабанов.

Раніше, Шабанов вказав на відмінність Михайличенка від Хацкевича.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар.

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