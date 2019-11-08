Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом

Джерело - sport.ua.
Артем Шабанов з Олімпіка міг перейти не до Динамо, а луганської Зорі.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю журналу Футбол.
"Йшов до завершення 2017-й. Півроку контракту з Олімпіком. Зоря проявляє інтерес. Обговорили умови, вдарили по руках. Я ще у відпустці. Підпис під контрактом повинен поставити після повернення. І тут під час відпочинку дзвонить Олександр Миколайович Хацкевич. Запитує, чи хочу я в Динамо (Київ). Звісно, хочу! Незручно перед Зорею вийшло.
Чи Вернидуб потім на мене не ображався? У мене не було можливості з ним поспілкуватися. Хочу вибачитися перед ним. Але знаєте, київське Динамо не щороку запрошує. Такий шанс може бути раз в житті", - зазначив Шабанов.
Раніше, Шабанов вказав на відмінність Михайличенка від Хацкевича.
Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар.