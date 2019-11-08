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Вернидуб: У Шахтарі є все для здобуття чемпіонства

Сьогодні 11:10 355 0
Український фахівець про нове місце роботи
Вернидуб: У Шахтарі є все для здобуття чемпіонства
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

У солігорського Шахтаря хороший підбір футболістів.

Про це новий головний тренер команди Юрій Вернидуб заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Чому я вибрав солігорський Шахтар? По-перше, умови для роботи дуже хороші: поля, база. Це мене підкупило. Друге - це те, що є завдання. Є можливість і себе реалізувати як тренера, і футболістам допомогти в розвитку. Є все, щоб, нарешті, зробити цей крок і домогтися чемпіонства. Я люблю, коли є виклик. Зроблю все можливе, щоб переконати хлопців у тому, що вони можуть це зробити. Підбір футболістів хороший", - зазначив Вернидуб.

Раніше, Вернидуб став головним тренером білоруського клубу.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи. 

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