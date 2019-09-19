Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи

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Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
Вчора 23:51 1632
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
Вчора 23:50 12712 1
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Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
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Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1042
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2864
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4474 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3338
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4713
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 567
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1830
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2937 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1748
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2119
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#Вернидуб, #Зоря

Джерело - football24.ua.

Екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб планує відпочити до зими від тренерської роботи.

Про це він розповів Футбол24.

"Зараз думаю, що може вчинив неправильно, відхиливши деякі пропозиції. Напевно, був ще не готовим. Зараз добре відпочив. Відчуваю, що дійсно хочеться працювати. Розмовляю з людьми, зустрічаюся. Якщо надійде непогана пропозиція в плані такого проекту, про який розповідав, я буду готовим. Не тільки я, а й люди, які підуть за мною. Я ж прийду не один, а зі своїм тренерським штабом.

Скажу чесно: одразу собі постановив, що до зими потрібно відпочивати, бо працював дуже довгий період – 9,5 років. Належало трохи "перезавантажитись". Відпочив, потім почав їздити – знайомитися з людьми, тепер побував в Іспанії. У мене не було мети поїхати в Реал чи Барселону, пофотографуватися з зірковими тренерами та футболістами, виставити в Instagram і сказати: Я там був. Я все вже знаю. Це не мій принцип, повірте. У мене – інші завдання. Сподіваюся, що я – на правильному шляху", - сказав Вернидуб.

Раніше, Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи.

Нагадаємо, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.

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