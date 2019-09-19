Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи

Екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб планує відпочити до зими від тренерської роботи.

Про це він розповів Футбол24.

"Зараз думаю, що може вчинив неправильно, відхиливши деякі пропозиції. Напевно, був ще не готовим. Зараз добре відпочив. Відчуваю, що дійсно хочеться працювати. Розмовляю з людьми, зустрічаюся. Якщо надійде непогана пропозиція в плані такого проекту, про який розповідав, я буду готовим. Не тільки я, а й люди, які підуть за мною. Я ж прийду не один, а зі своїм тренерським штабом.

Скажу чесно: одразу собі постановив, що до зими потрібно відпочивати, бо працював дуже довгий період – 9,5 років. Належало трохи "перезавантажитись". Відпочив, потім почав їздити – знайомитися з людьми, тепер побував в Іспанії. У мене не було мети поїхати в Реал чи Барселону, пофотографуватися з зірковими тренерами та футболістами, виставити в Instagram і сказати: Я там був. Я все вже знаю. Це не мій принцип, повірте. У мене – інші завдання. Сподіваюся, що я – на правильному шляху", - сказав Вернидуб.