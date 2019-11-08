Пюель: Нам потрібно вдома перемагати Гент

Олександрія не здалася, а продовжувала шукати рішення у матчі 4-го туру Ліги Європи з Сент-Етьєном (2:2).

Про це наставник французького Сент-Етьєна Клод Пюель заявив на післяматчевій прес-конференції

"Звичайно, у роздягальні всі розчаровані підсумковим результатом. Але ми зіграли відмінний матч, проти суперника, який не здався, а продовжував шукати рішення. Олександрія насідала, ставила нас в незручне становище своїми навісами, грою "між"... Вони дійсно створили проблеми нашому захисту. Я вже говорив і повторюся, що це дуже сильна команда.

Незважаючи на цей результат, я вважаю, що ми все ще в грі і продовжимо боротьбу за вихід з групи. Нам потрібно обігравати Гент вдома, щоб потім зіграти своєрідний фінал в Вольфсбурзі", - сказав Пюель.