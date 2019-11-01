Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу

Джерело - sportarena.com.
Юрій Вернудіб вже в понеділок офіційно буде оголошено головним тренером солігорського Шахтаря, який виступає в чемпіонаті Білорусі.
Про це повідомляє Sport Arena.
На цій посаді український наставник змінить російського фахівця Сергія Ташуєва, з яким керівництво клубу не стало продовжувати контракт.
Подробиці угоди і термін контракту Вернидуба з білоруської команди поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити польську Легію.
Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи.