Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу

Екс-наставник Зорі продовжить кар'єру в Білорусі

Юрій Вернудіб вже в понеділок офіційно буде оголошено головним тренером солігорського Шахтаря, який виступає в чемпіонаті Білорусі.

Про це повідомляє Sport Arena.

На цій посаді український наставник змінить російського фахівця Сергія Ташуєва, з яким керівництво клубу не стало продовжувати контракт.

Подробиці угоди і термін контракту Вернидуба з білоруської команди поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити польську Легію.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи.