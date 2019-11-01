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Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу

Сьогодні 19:35 1023 0
Екс-наставник Зорі продовжить кар'єру в Білорусі
Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Юрій Вернудіб вже в понеділок офіційно буде оголошено головним тренером солігорського Шахтаря, який виступає в чемпіонаті Білорусі.

Про це повідомляє Sport Arena.

На цій посаді український наставник змінить російського фахівця Сергія Ташуєва, з яким керівництво клубу не стало продовжувати контракт.

Подробиці угоди і термін контракту Вернидуба з білоруської команди поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити польську Легію.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи. 

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