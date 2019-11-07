Металіст 1925 підписав молодого нігерійця

Джерело - ФК Металіст 1925.
ФК Металіст 1925 уклав контракт із нігерійським захисником Чідерою Келітом Аніхом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Аніх народився 1 жовтня 2001 року. Чідера Келіт Аніх є вихованцем нігерійського футболу, а саме міста Енугу.
У дитячих змаганнях грав за академії ФК Зола і Джей-1, а на молодіжному рівні – за команди різного віку столичного Футбольного коледжу Абуджа.
У їхньому складі двічі ставав найкращим захисником команди. У Металісті 1925 буде виступати під №6. Основна позиція – лівий захисник.
Раніше, Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925.