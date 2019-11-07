Металіст 1925 підписав молодого нігерійця

18-річний Аніх став гравцем харківського клубу

Джерело - ФК Металіст 1925.

ФК Металіст 1925 уклав контракт із нігерійським захисником Чідерою Келітом Аніхом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Аніх народився 1 жовтня 2001 року. Чідера Келіт Аніх є вихованцем нігерійського футболу, а саме міста Енугу.

У дитячих змаганнях грав за академії ФК Зола і Джей-1, а на молодіжному рівні – за команди різного віку столичного Футбольного коледжу Абуджа.

У їхньому складі двічі ставав найкращим захисником команди. У Металісті 1925 буде виступати під №6. Основна позиція – лівий захисник.

Раніше, Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925.