Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги

Оболонь продовжує очолювати турнірну таблицю у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 16 туру чемпіонату Першої ліги.

У центральному поєдинку туру Інгулець не втримав перемогу над Металістом 1925, пропустивши гол вже у компенсований час.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 тур, 3 листопада

Миколаїв – Гірник-Спорт 0:3 (0:1)

Голи: 0:3 – 9 Корольков (пен), 0:2 – 78 Батюшин, 0:3 - 89 Котляр

Інгулець – Металіст 1925 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 73 Січінава (пен), 1:1 – 90+2 Дерек

Прикарпаття – Минай 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Шпак, 1:1 – 65 Барчук (пен), 1:2 – 72 Нурієв

МФК Металург – Оболонь-Бровар 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Мединський (пен)

Рух – Балкани 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Никитюк, 2:0 – 21 Ернест, 3:0 – 69 Кондраков

Чорноморець – ОПФК Черкащина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Норенков, 1:1 – 71 Авер'янов, 2:1 – 74 Хамелюк

Нагадаємо, Кремінь розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги.

Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1.