Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 16 туру чемпіонату Першої ліги.
У центральному поєдинку туру Інгулець не втримав перемогу над Металістом 1925, пропустивши гол вже у компенсований час.
Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 3 листопада
Миколаїв – Гірник-Спорт 0:3 (0:1)
Голи: 0:3 – 9 Корольков (пен), 0:2 – 78 Батюшин, 0:3 - 89 Котляр
Інгулець – Металіст 1925 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 73 Січінава (пен), 1:1 – 90+2 Дерек
Прикарпаття – Минай 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Шпак, 1:1 – 65 Барчук (пен), 1:2 – 72 Нурієв
МФК Металург – Оболонь-Бровар 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Мединський (пен)
Рух – Балкани 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 14 Никитюк, 2:0 – 21 Ернест, 3:0 – 69 Кондраков
Чорноморець – ОПФК Черкащина 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Норенков, 1:1 – 71 Авер'янов, 2:1 – 74 Хамелюк
Нагадаємо, Кремінь розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги.
Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1.