Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги

Мій профіль
Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 1077
Еліна Світоліна - Ешлі Барті: відеоогляд фінального матчу Підсумкового турніру
Сьогодні 17:01 401
Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 15:26 2904 2
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 11:16 51944
Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти
Вчора 21:23 3392
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 19:40 11379
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 18:54 4184
Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
Вчора 17:04 1451
Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ
Вчора 15:53 832
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
Вчора 14:36 4298 1
Навколо спорту
Блоги
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:49 200
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:05 623
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:27 514
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:54 1966
ПАР – переможець Кубку світу з регбі
ПАР – переможець Кубку світу з регбі Іван Чуперка
Сьогодні 01:26 424
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:01 Футбол Колос – Олімпік 1:2. Відео голів 33
21:49 Блог Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ 247
21:41 Футбол Лечче із Шаховим втратило перемогу над Сассуоло, Удінезе вирвав перемогу у Дженоа. Результати 11 туру Серія А 112
21:20 Футбол Олімпік вирвав перемогу у Колоса в 13 турі УПЛ 311
21:13 Футбол Михайличенко: Соль не може намацати свою гру 238
20:51 Футбол Дніпро-1 - Зоря 1:4. Відео голів 139
20:41 Футбол Евертон врятувався у матчі із Тоттенгемом у 11 турі АПЛ 156
20:27 Гандбол Мотор поступився Кілю у Лізі чемпіонів 295
20:06 Футбол Михайленко вказав на кадрові проблеми Дніпро-1 357
19:44 Футбол Динамо – ФК Львів 4:0. Відео голів 820
19:34 Футбол Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги 726
19:16 Футбол Бабич: Вилучення зламало структуру нашої гри 349
18:52 Футбол Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ 1077
18:40 Теніс Барті: Я скористалася отриманими шансами у матчі проти Світоліної 1169 3
18:25 Футбол Сидорчук отримав вилучення у матчі із ФК Львів та пропустить матч проти Шахтаря 670
18:17 Теніс Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі 1358
18:13 Футбол Особистого перукаря Роналду знайшли зарізаним у готелі 778
18:05 Блог Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка 623
17:57 Футбол Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ 278
17:40 Теніс Світоліна: Це був хороший тиждень для мене 717
17:25 Футбол Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в матчі проти Кальярі 683
17:22 Теніс Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA 706
17:11 Футбол Олександрія - Маріпуоль 3:1. Відео голів 221
17:01 Теніс Еліна Світоліна - Ешлі Барті: відеоогляд фінального матчу Підсумкового турніру 401
16:56 Хокей. УХЛ Дніпро знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 189

Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги

Сьогодні 19:34 726 0
Оболонь продовжує очолювати турнірну таблицю у Першій лізі
Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем, перемоги Оболоні та Руха. Результати 16 туру Першої ліги
#Перша ліга, #Рух, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 16 туру чемпіонату Першої ліги.

У центральному поєдинку туру Інгулець не втримав перемогу над Металістом 1925, пропустивши гол вже у компенсований час.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 тур, 3 листопада 

Миколаїв – Гірник-Спорт 0:3 (0:1)

Голи: 0:3 – 9 Корольков (пен), 0:2 – 78 Батюшин, 0:3 - 89 Котляр

Інгулець – Металіст 1925 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 73 Січінава (пен), 1:1 – 90+2 Дерек

Прикарпаття – Минай 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Шпак, 1:1 – 65 Барчук (пен), 1:2 – 72 Нурієв

МФК Металург – Оболонь-Бровар 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Мединський (пен)

Рух – Балкани 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Никитюк, 2:0 – 21 Ернест, 3:0 – 69 Кондраков

Чорноморець – ОПФК Черкащина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Норенков, 1:1 – 71 Авер'янов, 2:1 – 74  Хамелюк

Нагадаємо, Кремінь розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги.

Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1.

Коментарі ()