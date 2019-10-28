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Шахтар хотів купити Мілевського – Палкін

Сьогодні 10:53 813 0
Сергій Палкін прокоментував інтрес Шахтаря до Артема Мілеського
Шахтар хотів купити Мілевського – Палкін
#Мілевський

Джерело - xsport.ua.

Шахтар робив пропозицію по трансферу нападника київського Динамо Артема Мілевського.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Мілевський? Давно, але цікавилися. Навіть пропозиція робили, по-моєму. Але нам відмовили. Думаю, Ігор Суркіс шкодує зараз, що він відмовив. Не було такого поняття, як "торгувалися". Ми відіслали їм пропозицію, а нам відмовили. На цьому і закінчили.

Не бачу проблеми, якщо футболіст Динам" перейде до нас, і навпаки. На поле ми конкуренти, але при чому тут трансферна діяльність і взаємини. У мене чудові стосунки з Резо Чохонелідзе (генеральний директор Динамо). Він - чудовий фахівець, - відзначив Палкін.

Нагадаємо, фантастичний асист Мілевського приніс чергову перемогу Динамо.

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