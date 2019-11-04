Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у 27-му турі чемпіонату Білорусі вдома зіграв внічию з Шахтарем з Солігорська - 1:1.

В одному з епізодів арбітр матчу Віктор Шимусік не призначив пенальті у ворота гостей. До нього і до судді за воротами з претензіями прибігли відразу кілька гравців Динамо Брест, серед яких були і українські легіонери - Артем Мілевський і Олександр Нойок. Дискусія була дуже гарячою (починаючи з 10 хвилини):

Попри нічию з Шахтарем, Динамо Брест на всіх парах мчить до чемпіонства. За три тури до фінішу команда лідирує з 7-очковим перевагою над БАТЕ. Від титулу відділяє лише одна перемога.