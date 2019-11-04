Мій профіль
Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ
Вчора 18:52 1645
Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину
Сьогодні 12:33 2954
Визначили найкращого тренера 13 туру УПЛ
Сьогодні 11:45 461
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася на шосту позицію, Ястремська оновила рекорд
Сьогодні 10:32 24252
Один з найкращих боксерів України працює в США далекобійником
Сьогодні 09:00 4979
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:31 52523
Баварія звільнила Ковача
Вчора 22:30 699
Динамо – ФК Львів 4:0. Відео голів
Вчора 19:44 1421
Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі
Вчора 18:17 2608
Світоліна: Це був хороший тиждень для мене
Вчора 17:40 1166
Навколо спорту
Блоги
Передача Леброна і алей-уп Девіса - в ТОП-10 моментів дня НБА
Передача Леброна і алей-уп Девіса - в ТОП-10 моментів дня НБА Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:54 236
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:14 208
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:59 3313
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 21:49 1670
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
Вчора 18:05 832
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:04 Футбол У Львові розпочали тренування з футболу для дітей з інвалідністю 107
13:54 Футбол Ковач сам подав у відставку з поста головного тренера Баварії 394
13:39 Футбол Помічник Шевченка зробив татуювання з прапором і гербом України 392
13:20 Футбол Про роботу в Динамо та перемовини із Суркісом - інтерв'ю Реброва 955
13:06 Футбол Назвали найкращого гравця туру УПЛ 643
12:42 ММА Результати харківського WWFC 16: пояси залишилися в Україні 115
12:33 Теніс Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину 2954
12:15 Футбол Мілевський і Нойок накинулися на арбітра у матчі чемпіонату Білорусі 268
12:01 Футбол Барселона відреагувала на жахливу травму півзахисника Евертона 370
11:45 Футбол Визначили найкращого тренера 13 туру УПЛ 461
11:17 Футбол Гранада – Реал Сосьєдад 1:2. Огляд матчу 191
11:08 Футбол Президент Інгульця: Я мотивуюю гравців постійно і регулярно 210
10:54 Блог Передача Леброна і алей-уп Девіса - в ТОП-10 моментів дня НБА 236
10:41 Футбол Ще один клуб Серії А звільнив головного тренера 544
10:32 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна повернулася на шосту позицію, Ястремська оновила рекорд 24252
10:14 Блог Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада 208
09:57 Баскетбол Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 266
09:29 Футбол Ребров розповів про можливість повернутися в Динамо 905
09:14 Хокей Анахайм поступився Чикаго, Вашингтон здолав Калгарі. Результати матчів НХЛ 341
09:00 Бокс Один з найкращих боксерів України працює в США далекобійником 4979
08:59 Блог Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря 3334
08:42 Футбол Баварія зіграє з Гоффенгаймом, Баєр прийме Штутгарт. Результати жеребкування Кубка Німеччини 269
08:31 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 52523
08:22 Футбол Мілан – Лаціо 1:2. Відеоогляд матчу 280
08:08 Футбол Леоненко: Динамо не дало Шахтарю створити жодного моменту 1427

Мілевський і Нойок накинулися на арбітра у матчі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 12:15 268 0
Мілевський і Нойок накинулися на арбітра у матчі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у 27-му турі чемпіонату Білорусі вдома зіграв внічию з Шахтарем з Солігорська - 1:1.

В одному з епізодів арбітр матчу Віктор Шимусік не призначив пенальті у ворота гостей. До нього і до судді за воротами з претензіями прибігли відразу кілька гравців Динамо Брест, серед яких були і українські легіонери - Артем Мілевський і Олександр Нойок. Дискусія була дуже гарячою (починаючи з 10 хвилини):

Попри нічию з Шахтарем, Динамо Брест на всіх парах мчить до чемпіонства. За три тури до фінішу команда лідирує з 7-очковим перевагою над БАТЕ. Від титулу відділяє лише одна перемога.

Коментарі ()