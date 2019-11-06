Срна: У мене були проблеми в Хайдуку через батька

Легендарний екс-футболіст Шахтаря Даріо Срна у Хайдуку мав пролеми через власного батька.

Про це він заявив в інтерв'ю sportsport.ba.

"Хайдук запросив мене, коли мені було 15 чи 16 років. Спочатку у мене були проблеми, тому що мій батько був з Боснії, а в той час деякі люди в Хорватії не любили боснійців, через що я не грав. Це було складно. Але я міг програти битву, проте не війну.

У 21 рік я отримав пропозицію від Шахтаря і вирішив поїхати, тому що моя сім'я мала кредит, а я хотів їй допомогти. Я приїхав в Україну, вважаючи, що залишуся на два або три роки, але президент клубу сказав, що разом ми зробимо відмінну команду, яка гратиме на великому стадіоні. "Добре, подивимося".

Я пишаюся своїм батьком. Перед чемпіонатом Європи 2016, коли ситуація була вже поганою, я запитав його, чи хоче він, щоб я залишився поруч з ним. Він подивився на мене, в той час він уже ледве міг говорити, але сказав: "Даріо, зберися і вирушай до Франції". Після гри з Туреччиною я отримав новини про його смерть. Це було нелегко, але я знаю, що він пишався тим, що я грав за нього, за нашу сім'ю і за всю Хорватію", - розповів Срна.