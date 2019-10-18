Шахтар зацікавився португальським спеціалістом

Дієтолог португальського Певідема Філіпе Соуза потрапив в сферу інтересів Шахтаря.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Донецький клуб зацікавився 28-річний португальцем, який поєднує кар'єру дієтолога і футболіста Певідема.

Актуально: Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ

"Я почав співпрацювати з Шахтарем у листопаді минулого року. Вони шукали підтримки в сфері правильного харчування. Також вони знали, що в Португалії ця область дуже добре розвинена. У минулому сезоні робота була виконана добре, тому в цьому ми продовжили співпрацю", - відзначив Соуза.