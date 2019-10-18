Шахтар зацікавився португальським спеціалістом

Джерело - ua.tribuna.com.
Дієтолог португальського Певідема Філіпе Соуза потрапив в сферу інтересів Шахтаря.
Про це повідомляє Maisfutebol.
Донецький клуб зацікавився 28-річний португальцем, який поєднує кар'єру дієтолога і футболіста Певідема.
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"Я почав співпрацювати з Шахтарем у листопаді минулого року. Вони шукали підтримки в сфері правильного харчування. Також вони знали, що в Португалії ця область дуже добре розвинена. У минулому сезоні робота була виконана добре, тому в цьому ми продовжили співпрацю", - відзначив Соуза.
Наразі Соуза повністю зосередився на кар'єрі дієтолога.
Нагадаємо, Захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.