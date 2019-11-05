Екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос

Арні Вільхамссон може повернутися в УПЛ

Екс-нападник Чорноморця Арні Вільхамссон може продовжити кар‘єру у Колосі.

Про це повідомляє Islendingavaktin.

25-річний ісландець провів другу половину минулого сезону в одеському клубі, відзначившись 7 голами в 14 матчах УПЛ, проте покинув команду після вильоту одеситів з елітного дивізіону.

Контракт Вільхамссона належав польської Термаліце, проте у вересні сторони розірвали угоду. Таким чином, футболіст зараз знаходиться в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Колос на півроку втратив Костишина.

Раніше, Олімпік вирвав перемогу у Колоса в 13 турі УПЛ.