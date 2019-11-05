Колос на півроку втратив Костишина

Гравцю потрібна операція

22-річний півзахисник ковалівського Колоса Денис Костишин у матчі з Олімпіком під час спроби відбору м’яча зазнав важкої травми лівої ноги.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

МРТ засвідчила, що гравцю потрібна операція і тривале відновлення.

По допомогу Костишин звернеться до закордонних фахівців, а операція запланована на найближчий час.

"Це як мінімум півроку. У мене в 15 років було те саме на правій нозі, тепер – на лівій. Я по хрускоту зрозумів, що це хрестоподібні зв’язки", - зазначив Денис Костишин.

Додамо, що в цьому сезоні Денис провів за Колос 11 матчів і забив 3 голи. Наставником команди є батько Дениса – Руслан Костишин.

Раніше, Олімпік вирвав перемогу у Колоса в 13 турі УПЛ.