Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів очікує матч із небезпечним суперником.

Про це розповів нападник "гірників" Жуніор Мораес.

"Наш суперник - дуже агресивна команда. Ми знаємо, наскільки вона сильна і небезпечна. Останні результати допомогли нам оговтатися, прийти в себе і добре підготуватися до матчу.

У нас хороші шанси на вихід в плей-оф, і завтра ми хочемо зробити ще один крок до цієї мети", - розповів Мораес.