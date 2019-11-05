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Мораес: Динамо Загреб дуже агресивна команда

Сьогодні 19:47 392 0
Жуніор Мораес прокоментував матч у Лізі чемпіонів із Динамо Загреб
Мораес: Динамо Загреб дуже агресивна команда
#Мораес, #Шахтар, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів очікує матч із небезпечним суперником.

Про це розповів нападник "гірників" Жуніор Мораес.     

"Наш суперник - дуже агресивна команда. Ми знаємо, наскільки вона сильна і небезпечна. Останні результати допомогли нам оговтатися, прийти в себе і добре підготуватися до матчу.

У нас хороші шанси на вихід в плей-оф, і завтра ми хочемо зробити ще один крок до цієї мети", - розповів Мораес.

Нагадаємо, Шахтар цікавиться гравцем Греміо.

Раніше,  Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.

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