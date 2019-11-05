Шахтар може підписати чергового бразильського гравця

Шахтар цікавиться центрального півзахисника Греміо Матеусом Енріке.

Про це повідомляє Radaresportes.com.br.

"Гірники" наводили довідки про футболіста ще до того моменту, коли він встиг пробитися в основу Греміо.

Transfermarkt оцінював вартість контракту Матеуса Енріке на початку року в 900 тис євро, в той час як зараз він же вважає, що футболіст коштує не менше 18 мільйонів євро.

Наразі Енріке продовжив контракт з бразильським клубом до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.

Раніше, Пятов потрапив до списку найдорожчих ветеранів Ліги чемпіонів.