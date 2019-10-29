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Бейл може перейти у китайський клуб

Сьогодні 14:13 519 0
Гарет Бейл може покинути Реал
Бейл може перейти у китайський клуб
#Бейл, #Реал

Джерело - tsn.u.

Півзахисник Реала Гарет Бейл взимку може перейти у китайський клуб.

Про це повідомляє Marca.

У підписанні 30-річного валлійського форварда зацікавлений китайський Шанхай Шеньхуа. Реал не стане утримувати футболіста у разі надходження пропозиції щодо трансферу.

Через не найкращі стосунки Бейла з головним тренером Зінедіном Зіданом "вершкові" готові відпустити футболіста безкоштовно. Це допоможе істотно розвантажити зарплатну відомість клубу.

Нагадаємо,  Бейл може повернутися до Англії.

Також, Бензема погодив новий контракт з Реалом.

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