Гарет Бейл може покинути Реал

Півзахисник Реала Гарет Бейл взимку може перейти у китайський клуб.

Про це повідомляє Marca.

У підписанні 30-річного валлійського форварда зацікавлений китайський Шанхай Шеньхуа. Реал не стане утримувати футболіста у разі надходження пропозиції щодо трансферу.

Через не найкращі стосунки Бейла з головним тренером Зінедіном Зіданом "вершкові" готові відпустити футболіста безкоштовно. Це допоможе істотно розвантажити зарплатну відомість клубу.

Нагадаємо, Бейл може повернутися до Англії.

Також, Бензема погодив новий контракт з Реалом.