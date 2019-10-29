Джерело - tsn.u.
Півзахисник Реала Гарет Бейл взимку може перейти у китайський клуб.
Про це повідомляє Marca.
У підписанні 30-річного валлійського форварда зацікавлений китайський Шанхай Шеньхуа. Реал не стане утримувати футболіста у разі надходження пропозиції щодо трансферу.
Через не найкращі стосунки Бейла з головним тренером Зінедіном Зіданом "вершкові" готові відпустити футболіста безкоштовно. Це допоможе істотно розвантажити зарплатну відомість клубу.
Нагадаємо, Бейл може повернутися до Англії.
Також, Бензема погодив новий контракт з Реалом.