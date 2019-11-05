Пятов потрапив до списку найдорожчих ветеранів Ліги чемпіонів

Воротар гірників виявився у компанії К'єлліні і Сілви

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов потрапив до списку найдорожчих гравців-ветеранів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Відзначимо, що в списку лідирує 35-річний Джорджо К'єлліні з Ювентуса (7,5) мільйонів євро.

Далі розташувалися захисник ПСЖ Тьяго Сілва і воротар Інтера Самір Ханданович ( по 6 мільйонів).

Пятов йде на 4-му місці з цінником в 2,5 мільйона євро, а замикає п'ятірку воротар Манчестер Сіті Клаудіо Браво з такою ж ціною.

Раніше, Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).