Пятов потрапив до списку найдорожчих ветеранів Ліги чемпіонів

Джерело - xsport.ua.
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов потрапив до списку найдорожчих гравців-ветеранів Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє портал Transfermarkt.
Відзначимо, що в списку лідирує 35-річний Джорджо К'єлліні з Ювентуса (7,5) мільйонів євро.
Далі розташувалися захисник ПСЖ Тьяго Сілва і воротар Інтера Самір Ханданович ( по 6 мільйонів).
Пятов йде на 4-му місці з цінником в 2,5 мільйона євро, а замикає п'ятірку воротар Манчестер Сіті Клаудіо Браво з такою ж ціною.
Раніше, Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).