Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - УАФ.
Нічия Шахтаря у Лізі чемпіонів, а також мирові Олександрії та Динамо у Лізі Європи дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 3 очки.
Про це повідомляє УАФ.
Наразі в активі Шахтаря 7 пунктів, Динамо має 4,5, Зоря — 4, Олександрія — 2, Маріуполь — 0,5. У підсумку на рахунку українських клубів наразі 18 очок, або 3,6 бала.
Решта асоціації на нашій ділянці таблиці залишилися на своїх позиціях.
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА.
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Сума
|Кл
|1
|Іспанія
|23.928
|20.142
|19.714
|19.571
|7.500
|90.855
|7/7
|2
|Англія
|14.250
|14.928
|20.071
|22.642
|7.714
|79.605
|7/7
|3
|Німеччина
|16.428
|14.571
|9.857
|15.214
|6.285
|62.355
|7/7
|4
|Італія
|11.500
|14.250
|17.333
|12.642
|5.500
|61.225
|6/7
|5
|Франція
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|4.833
|52.415
|5/6
|6
|Португалія
|10.500
|8.083
|9.666
|10.900
|5.700
|44.849
|5/5
|7
|Росія
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|3.000
|43.883
|4/6
|8
|Бельгія
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|5.200
|35.500
|4/5
|9
|Нідерланди
|5.750
|9.100
|2.900
|8.600
|7.000
|33.350
|4/5
|10
|Україна
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|3.600
|32.500
|3/5
|11
|Туреччина
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|2.800
|31.400
|4/5
|12
|Aвстрія
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|3.000
|30.125
|3/5
|13
|Чехія
|7.300
|5.500
|5.500
|6.500
|2.300
|27.100
|1/5
|14
|Данія
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|2.625
|26.750
|1/4
|15
|Греція
|5.400
|5.800
|5.100
|5.100
|3.900
|25.300
|1/5
Нагадаємо, Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи.