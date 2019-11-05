Сабо: У матчі з Шахтарем перевага буде на боці Динамо

Екс-наставник збірної України про очікування від гри ЛЧ

У матчі Ліги чемпіонатів перевага буде на боці загребського Динамо, тому що Шахтар грає на виїзді.

Про це екс-наставник збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю СегодняСпорт.

"У Загребі буде дуже важка гра. Хорвати будуть діяти так само, як вони грали в Харкові. Шахтарю потрібно належним чином підготуватися до такої гри і врахувати всі помилки. У Динамо Загреб молоді гравці, у Шахтаря - досвідчені, вони вищі за класом. Це повинно допомогти українській команді. Але все-таки перевага буде на боці Динамо, тому що Шахтар грає на виїзді. У Хорватії завжди складно протистояти місцевим командам. Загреб буде фаворитом, але багато буде залежати від того, як зможе Каштру побудувати гру своєї команди. Можна очікувати і нічию, але, думаю, обидві команди гратимуть лише на перемогу", - зазначив Сабо.

Раніше, Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).