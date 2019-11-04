Ребров розповів про можливість повернутися в Динамо

Нинішній тренер Ференцвароша Сергій Ребров не збирається повертатися в Динамо.

Про це розповів сам фахівець.

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"Повірте, розмови у мене з Ігорем Михайловичем про подальшу спільну роботу не було. Ми з ним спілкуємося, я поважаю ту роботу, яку робить Михайличенко.

Ви хочете, щоб я також повернувся і з командою було так само, як з мадридським Реалом зараз? ", - сказав Ребров.