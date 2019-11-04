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Ребров розповів про можливість повернутися в Динамо

Сьогодні 09:29 450 0
Спеціаліст не збирається повертатися в київський клуб
Ребров розповів про можливість повернутися в Динамо
#Ребров, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нинішній тренер Ференцвароша Сергій Ребров не збирається повертатися в Динамо.

Про це розповів сам фахівець.

  Важливо: Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ

"Повірте, розмови у мене з Ігорем Михайловичем про подальшу спільну роботу не було. Ми з ним спілкуємося, я поважаю ту роботу, яку робить Михайличенко.

Ви хочете, щоб я також повернувся і з командою було так само, як з мадридським Реалом зараз? ", - сказав Ребров.

Відзначимо, що Ференцварош Реброва йде на 3-му місці в чемпіонаті Угорщини, однак він має однакову кількість очок з першою і другою командою, а також на одну гру менше. У тренера чинний контракт розрахований ще на 2,5 сезони.

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