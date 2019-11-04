Ребров: У Динамо зруйнували мою структуру

Сергій Ребров під час роботи у Динамо зміг створити структури гри команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Коли ми працювали, Динамо в усіх вікових категоріях ставало чемпіоном України. Напевно, такого не було ніколи. У Барселоні ця вертикаль працює, в Аяксі. Тому всі знають модель гри команди, підлаштовуються під модель академії.

Всі розуміють, наскільки це важливо, але не всі розуміють, як це зробити. Я радий, що створив таку структуру. На жаль, потім це все зруйнували", - розповів Ребров.