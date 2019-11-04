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Ковач назвав винних у розгромі Баварії

Сьогодні 20:50 404 0
Ніко Ковач прокоментував поразку від Айнтрахта
Ковач назвав винних у розгромі Баварії
#Баварія

Джерело - xsport.ua.

Екс-тренер Баварії Ніко Ковач вказав на гравців, які провалили матч із Айнтрахтом.

Про це повідомляє Bild.

Ніко Ковач звинуватив чотирьох гравців мюнхенського клубу у розгромі від Айнтрахта.

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Хавбеку Сержу Гнабрі він вказав на часту втрату м'яча. Вінгеру Кінгслі Коману заявив, що той не проявляє бійцівських якостей. Півзахисник Тьяго Алькантара був винен в частих падіння. Захисник Жером Боатенг був розкритикований за раннє видалення, яке він заробив на 9-й хвилині поєдинку.

Нагадаємо, Ковач сам подав у відставку з поста головного тренера Баварії.

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