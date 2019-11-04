Ковач сам подав у відставку з поста головного тренера Баварії

Колишній тренер Баварії Ніко Ковач сам подав у відставку з поста тренера клубу.

Слова екс-наставника наводить прес-служба клубу.

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"Думаю, що це рішення є правильним для клубу в даний момент. Результати, а також те, як ми грали останнім часом, змусили мене покинути клуб.

Ми з моїм братом Робертом дякуємо Баварії за останні півтора року. За цей час ми виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. Це був гарний час. Бажаю клубу всього найкращого", - йдеться у повідомленні.