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Капелло різко розкритикував Мілан
#Мілан, #Серія А, #Капелло

Джерело - footballua.tv.

У Мілані грають майстерні гравці, однак не має справжнього лідера команди.

Про це розповів екс-тренер Мілана Фабіо Капелло.

"Думаю, всі проблеми Мілана - в головах гравців. У них багато майстерності, але голова не працює. Ситуація в клубі може впливати на це. Я не бачу лідера, капітана. Немає людини, яка не тільки одягає капітанську пов'язку, але і здатний доносити ідеї тренера, створювати колектив", - розповів Капелло.

Нагадаємо, Мілан хоче переманити Ібрагімовича.

Раніше, Лаціо вирвав перемогу у Мілана в 11 турі Серії А.

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