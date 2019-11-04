Джерело - footballua.tv.
У Мілані грають майстерні гравці, однак не має справжнього лідера команди.
Про це розповів екс-тренер Мілана Фабіо Капелло.
"Думаю, всі проблеми Мілана - в головах гравців. У них багато майстерності, але голова не працює. Ситуація в клубі може впливати на це. Я не бачу лідера, капітана. Немає людини, яка не тільки одягає капітанську пов'язку, але і здатний доносити ідеї тренера, створювати колектив", - розповів Капелло.
Нагадаємо, Мілан хоче переманити Ібрагімовича.
Раніше, Лаціо вирвав перемогу у Мілана в 11 турі Серії А.