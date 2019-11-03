Лаціо вперше за 30 років переміг Мілан на Сан-Сіро в рамках чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, Мілан в рамках 11 туру Серії А приймав римський Лаціо.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, Чіро Іммобіле відгукнувся на передачу із флангу та головою переправив м’яч у ворота. Щоправда Мілан вже через три хвилини зміг відновити рівновагу у матчі, м’яч від Баштуша зрикошетив у ворота.

Наприкінці матчу Лаціо змогло провести стрімку контратаку та забити переможний гол.

Чемпіонат Італії - Серія А

3 листопада, 11 тур

Мілан – Лаціо 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Іммобіле, 1:1 – 28 Баштуш (автогол), 1:2 – 83 Корреа

Раніше, Лечче із Шаховим втратило перемогу над Сассуоло.

Нагадаємо, уболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця.