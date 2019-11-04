Златан Ібрагімович може повернутися у Серію А

Мілан проявляє інтерес до форварда Лос-Анжелес Гелаксі Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє Marca.

У послугах 38-річного шведського нападника зацікавлений Мілан.

Контракт Ібрагімовича з Гелаксі закінчується в грудні. Раніше він натякнув, що був би не проти повернутися в Серію А.

Відзначимо, що нападник вже виступав за міланський клуб із 2010 по 2012 рік і виграв з ним чемпіонат і Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімовичем цікавиться італійський Наполі.

Нагадаємо, Ібрагімович оголосив про повернення в Європу.