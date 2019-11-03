Лечче із Шаховим втратило перемогу над Сассуоло, Удінезе вирвав перемогу у Дженоа. Результати 11 туру Серія А

Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 11 туру Серії А.

Український легіонер Лечче Євген Шахов почав матч на лавці запасних, однак вийшов на заміну замість Андреа Табанеллі вже на 40-й хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

3 листопада, 13 тур

Фіорентина – Парма 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Жервіньо, 1:1 – 67 Кастровіллі

Лечче - Сассуоло 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 18 Лападула, 1:1 – 35 Тольян, 2:1 – 42 Фалько, 2:2 – 85 Берарді

Дженоа - Удінезе 1:3

Голи: 1:0 – 22 Пандев 22, 1:1 - 32 Де Пауль, 1:2 – 87 Сема, 1:3 – 90+4 Лазанья

Верона - Брешія 2:1

Голи: 1:0 - 50 Сальседо, 2:0 – 81 Пессіна, 2:1 – 85 Балотеллі

Аталанта - Кальярі 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 автогол Пашалич, 0:2 - 58 Оліва

Нагадаємо, вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця.