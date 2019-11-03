Нападник Фран Соль не може знайти себе у Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Фран не може знайти свою гру до кінця. Він намагається. Сьогодні важко оцінювати гру Соля, тому що вже в середині першого тайму ми опинилися в меншості, і пішла зовсім інша гра. А до цього на Солі ми заробили пенальті. Фізичні кондиції у нього в порядку. Йому весь час чогось не вистачає. Так було в матчі з Карпатами, коли у нього не пішла гра. Але ми тоді замінили його не тому, що він був поганий, як і сьогодні.