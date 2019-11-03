Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Нападник Фран Соль не може знайти себе у Динамо.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
"Фран не може знайти свою гру до кінця. Він намагається. Сьогодні важко оцінювати гру Соля, тому що вже в середині першого тайму ми опинилися в меншості, і пішла зовсім інша гра. А до цього на Солі ми заробили пенальті. Фізичні кондиції у нього в порядку. Йому весь час чогось не вистачає. Так було в матчі з Карпатами, коли у нього не пішла гра. Але ми тоді замінили його не тому, що він був поганий, як і сьогодні.
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В обох цих матчах наші заміни були спрямовані на те, щоб щось змінити в малюнку гри. Опинившись сьогодні вдесятьох і маючи запас у два голи, потрібно було думати, як побудувати гру в меншості. Так що заміна Соля була тактичною. - розповів Михайличенко.
Нагадаємо, Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ.