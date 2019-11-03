Динамо – ФК Львів 4:0. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало ФК Львів.
10 хвилина. Відео голу Шапаренка
30 хвилина. Відео голу Циганкова
82 хвилина. Відео голу Бесєдіна
90+1 хвилина. Відео голу Попова
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 листопада, 13 тур
Динамо – ФК Львів 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 10 Шапаренко, 2:0 – 30 Циганков (пен), 3:0 - 82 Бесєдін, 4:0 - 90+1 - Попов
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Андрієвський, 83), Де Пена (Бесєдін, 76), Соль (Вербич, 46), Циганков
ФК Львів: Сарнавський, Братков (Педро, 46), Мартан, Борзенко, Гончар, Приймак, Сабіно, Татарков, Богунов (Велвес, 71), Шина (Феліпе, 85), Пернамбуко
Попередження: Сидорчук (16) - Приймак (29), Мартан (54), Гончар (84)
Вилучення:Сидорчук (35, друга жовта картка)
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