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Михайленко вказав на кадрові проблеми Дніпро-1

Сьогодні 20:06 357 0
Дмитро Михайленко прокоментував поразку від Зорі
Михайленко вказав на кадрові проблеми Дніпро-1
#Дніпро-1, #Зоря, #УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Дніпро-1 зіткнувся із кадровими проблемами у матчі із Зорею.

Про це розповів головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко.

"У нас є доволі великі кадрові проблеми. Ушкодження мають Логінов, Чичиков, Кравченко, через дискваліфікацію не грали Вакулко та Сафронов. Тому лише один захисник у нас був серед запасних, а Шаповал зіграв не на звичній позиції. В опорній зоні вийшов молодий Батагов", - відзначив Михайленко.

Нагадаємо, Зоря розгромила Дніпро-1.

Також, Динамо у меншості знищило ФК Львів.

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