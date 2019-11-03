Михайленко вказав на кадрові проблеми Дніпро-1

Дніпро-1 зіткнувся із кадровими проблемами у матчі із Зорею.

Про це розповів головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко.

"У нас є доволі великі кадрові проблеми. Ушкодження мають Логінов, Чичиков, Кравченко, через дискваліфікацію не грали Вакулко та Сафронов. Тому лише один захисник у нас був серед запасних, а Шаповал зіграв не на звичній позиції. В опорній зоні вийшов молодий Батагов", - відзначив Михайленко.