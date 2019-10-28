Самбрано відхилив пропозиції двох клубів і хоче залишитися у Динамо

Перуанець бажає залишитися у Києві

Зацікавленість у послугах захисника Динамо Карлоса Самбрано проявили два зарубіжні клуби.

Про це повідомляє Динамоманія.

Обидва клуби пропонували близько 1,5 млн доларів. Але сам Самбрано відхилив пропозиції, мотивуючи це тим, що йому і його родині подобається у Києві, і він має намір боротися за місце в основному складі Динамо.

Карлос потрапив до заявки Динамо на матч з Карпатами (1:1), але на поле не вийшов. Поки перуанець так і не дебютував за київський клуб.

Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.

Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.