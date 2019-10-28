Самбрано відхилив пропозиції двох клубів і хоче залишитися у Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Зацікавленість у послугах захисника Динамо Карлоса Самбрано проявили два зарубіжні клуби.
Про це повідомляє Динамоманія.
Обидва клуби пропонували близько 1,5 млн доларів. Але сам Самбрано відхилив пропозиції, мотивуючи це тим, що йому і його родині подобається у Києві, і він має намір боротися за місце в основному складі Динамо.
Карлос потрапив до заявки Динамо на матч з Карпатами (1:1), але на поле не вийшов. Поки перуанець так і не дебютував за київський клуб.
Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.
Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.